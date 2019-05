Devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, Yassin L. avait sollicité son acquittement, expliquant que ce qui lui valait de se retrouver sur le banc des prévenus n’était rien d’autre que la vengeance d’une femme qui n’a pas accepté qu’il ne se marie pas avec elle. Une amoureuse déçue et rancunière, donc…

La dame en question, en 2012, avait déposé plainte en l’accusant, pour dire les choses crûment, de l’avoir mise sur le trottoir, ou plus précisément dans la vitrine de plusieurs bars à prostituées, alors qu’elle était le jour fonctionnaire au ministère des Finances. Elle avait expliqué également que Yassin se montrait violent envers elle.

L’intéressé, lui, niait tout en bloc. À le suivre, si son ex-compagne - comme la précédente - était devenue prostituée, c’était uniquement pour suivre ses fantasmes à elle, alors qu’il était contre cette idée, lui qui était à l’époque… escort boy.

La justice estime qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour mêler Yassin L. à des faits d’escroquerie envers un client régulier de la dame et qu’il n’est pas non plus prouvé qu’il lui a extorqué sa signature pour acquérir une BMW.

Par contre, la prévention d’exploitation de la débauche est retenue, tout comme les coups et blessures volontaires infligés par le prévenu à son ancienne compagne.

Le tribunal condamne dès lors l’intéressé à six mois d’emprisonnement. Vu l’ancienneté des faits, qui remontent à 2011 et 2012, le prévenu bénéficie d’un sursis. Une somme de 7 825 euros lui est confisquée, et il devra dédommager la victime.