Le "régime extra", que l’administration pénitentiaire belge appliquait dans les années 2000 aux suspects de terrorisme, était illégal ; il violait la Convention européenne des droits de l’homme.

C’est ce qui résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles prononcé en octobre, resté inédit, par lequel la Belgique est condamnée à payer 25 000 euros à un membre présumé du GICM qui détenu sous ce régime pendant plus de 2 ans et demi. Pendant 1 038 jours entre mars 2004 et janvier 2007, Abdallah O. fut incarcéré en régime extra, ce qui signifie concrètement qu’il fut maintenu 23 h/24 dans une cellule de 7 m2, avec une heure de préau dans un espace grillagé - une "cage" - de 9 m2, sans contact avec aucun autre détenu, sans aucune activité physique (perte de souplesse, douleur au dos, gonflement des membres inférieurs), surveillé toutes les demi-heures et à plusieurs reprises chacune des 1 038 nuits ; qu’il recevait de la nourriture ne respectant pas le culte et à chaque visite, était soumis à une fouille corporelle à nu avec flexion devant les gardiens.

Pour la cour d’appel, le régime carcéral culpeux engageait la responsabilité de la Belgique.

(...)