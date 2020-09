Samedi vers 02H40, le père de famille, 37 ans, a jeté dans le vide son garçonnet de six ans, né d'une précédente union, après avoir infligé des violences à son épouse qui a été blessée, a indiqué la même source, confirmant une information du Parisien. Selon le quotidien, le couple venait de se marier le jour-même. L'enfant a été admis à l'hôpital parisien Necker avec un "pronostic vital engagé", a précisé le parquet. "On ne sait pas quel est l'élément déclencheur du passage à l'acte" à ce stade, a-t-il ajouté. La garde à vue du père a dû être levée samedi, "son état n'étant pas compatible" avec cette mesure de rétention, et il a été hospitalisé en psychiatrie, a précisé la même source. L'homme n'était connu ni de la police ni de la justice. La police judiciaire du Val-de-Marne a été chargée de l'enquête, ouverte pour "tentative d'homicide par ascendant". Vingt-cinq enfants ont été tués en 2019 dans un contexte de violences conjugales, selon un décompte publié récemment par le ministère de l'Intérieur.