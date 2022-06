François a été victime des abus d’un prêtre qui prétendait être capable de le "guérir" de son homosexualité.

François (nom d’emprunt), 42 ans, a été victime d’une thérapie de conversion donnée par un psychologue et prêtre quand il avait 22 ans et qui s’est avérée traumatisante. Il nous confie son témoignage, de la même manière qu’il l’a confié au CECP. "J’avais 22 ans et je faisais une formation en théologie quand on m’a mis en contact avec cet homme qui prétendait guérir les homosexuels. Je suis issu d’une famille assez traditionnelle et je pensais à l’époque que je devais changer mon orientation sexuelle pour que mes proches continuent à m’aimer", confie-t-il.