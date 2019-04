La cellule d’arrondissement est un organe institué par arrondissement judiciaire ou par province. Elle est présidée par l’auditeur du travail (chef de corps ou auditeur de division). Sous certaines conditions, les cellules d’arrondissement peuvent être fusionnées (par exemple, Gand et Audenarde) ou scindées.

Chaque cellule est composée d’un représentant de divers services comme l’inspection de l’Office national de l’emploi (Onem), l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Un représentant du Service public fédéral Finances, un magistrat du parquet du procureur du Roi et un membre de la police fédérale siègent aussi dans les cellules.

En outre, des représentants des autres institutions publiques de sécurité sociale peuvent être invités.

Au niveau local, la mission principale des cellules est d’organiser et de coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale.

En outre, chaque cellule fournit les informations permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d’inspection.

Les actions de contrôle des services d’arrondissement sont effectuées sur le lieu de travail (chantiers, cuisine et salle d’un restaurant…). Leur but est de contrôler des employeurs et travailleurs belges et étrangers. Ces actions ne sont pas annoncées aux employeurs. Elles sont effectuées en commun par au moins deux des services qui font partie de la cellule, avec la coopération d’au moins un des cinq services fédéraux d’inspection sociale.

Les actions cellules visent aussi bien les fraudes aux cotisations sociales que les fraudes aux allocations sociales.

En 2018, le nombre minimum de contrôles à effectuer a été maintenu à 10 000, et ce, malgré le nombre peu élevé d’inspecteurs sociaux et l’accroissement de l’occupation de travailleurs détachés et indépendants en Belgique.

Ces contrôles demandent beaucoup de temps, vu la complexité des fraudes constatées…