Frédéric, 32 ans, a écopé de 38 mois de prison ferme et arrestation immédiate après avoir commis des faits particulièrement désagréables puisqu’il a profité de la confiance que lui faisaient ses petites amies pour les escroquer !

Le pire, c’est qu’il n’a pas abusé de l’amour d’une jeune femme, ni de deux… Le goujat a ainsi fait 5 victimes successives… Devant le tribunal, il devait répondre de pas moins de 15 faits de faux, usage de faux, un faux informatique, deux faits de fraudes informatiques, dix escroqueries, trois abus de confiance, deux violations de système informatique, mais aussi de harcèlement téléphonique. L’homme semble visiblement avoir un grave problème avec la gent féminine puisqu’il a aussi commis des faits à l’encontre de sa mère, mais aussi d’une connaissance également féminine.

Après avoir séduit ses petites amies, il est entré dans leur vie et leur quotidien. Il a ensuite utilisé leurs informations personnelles, obtenues dans le cadre de leurs relations sentimentales. Mises en confiance, elles l’ont laissé avoir accès à leurs données. Il a utilisé cette confiance pour souscrire des contrats de différentes natures, dont des abonnements pour téléphone ou télévision, mais aussi des ouvertures de crédits et de comptes. Il a également profité de cette confiance pour se faire remettre des cartes de crédit qu’il a utilisées sans l’accord des titulaires. Il a agi de la même façon avec ses cinq petites amies ! La plupart des victimes ne se connaissent pas. Entendu concernant ces faits, Frédéric a avoué les faits, même s’il a tenté de les minimiser. Il a reconnu avoir commis les faux et utilisé les cartes de crédit des plaignantes sans qu’elles en soient informées. Lorsqu’il a été arrêté, il était encore en possession de trois cartes de crédit d’une de ces dames !