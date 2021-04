Mia, 8 ans, enlevée par des survivalistes extrémistes. En Belgique aussi, des groupuscules suivent ce modèle américain.

Au quotidien, Frédéric, de Jodoigne, privilégie les circuits courts. Il profite également du jardin de son épouse, adepte de la permaculture, pour stocker des fruits et des légumes ou les troquer. Son congélateur est plutôt volumineux et sa cave abonde de conserves à l’ancienne. Il raffole des vieilles recettes de grand-mère. Il possède un kit de survie, un ouvre-boîtes et un couteau suisse : "Cela peut toujours servir s’il faut secourir un accidenté et briser une vitre, par exemple."

En fait, Frédéric est un adepte du survivalisme, pour lequel il donne d’ailleurs des formations : "Des cours de premiers secours et de self-défense. En cas d’agression, il s’agit d’évaluer le danger, de tenter de désamorcer et de ne pas blesser son assaillant, ne fût-ce que pour éviter les poursuites judiciaires."

