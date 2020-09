Le procès Pauwels/Hakimi s’est donc achevé vendredi soir et le jugement est attendu pour le 30 octobre prochain. Mais à peine le rideau baissé, voilà qu’une des victimes veut briser le silence. Il s’agit de Frédéric Gemine, l’ex-compagnon de Vanessa Colassin, ex-petite amie de Stéphane Pauwels. Faut-il rappeler ici qu’on reproche à l’ancien animateur de télévision et son amour de l’époque d’avoir commandité le home invasion de Lasne, chez Frédéric Gemine. Sauf qu’au moment de l’attaque, la victime n’y était pas et c’est donc son ami, prénommé lui aussi Frédéric, qui a pris les coups pour lui.

Présent au procès lundi dernier, Frédéric Gemine n’y a refait son apparition que vendredi en début de journée. Il s’en est allé avant que le président n’accorde un dernier temps de parole aux victimes et aux prévenus. Une absence qu’il regrette, raison pour laquelle il souhaite prendre la parole aujourd’hui. "J’aurais vraiment voulu le faire à l’audience mais je ne savais pas qu’on y avait droit à la fin du procès", nous confie le pépiniériste bien connu en Brabant wallon.

Frédéric a donc choisi La DH pour sortir du silence. Il charge celle avec qui il a entretenu une relation amoureuse de six ans, Vanessa Colassin. Pour lui, pas de doute, c’est elle la commanditaire de l’attaque commise à son domicile. "C’est elle qui avait toutes les informations sur mon domicile, sur l’endroit où je cachais mon argent, etc." Mais il n’est pas question ici de refaire le procès. Ce que tient à exprimer par contre Frédéric, c’est son écœurement de voir Vanessa ne présenter aucune excuse aux victimes à l’audience. "À la limite, elle ne voulait pas m’en faire, d’accord. Mais mon ami Frédéric, qui le jour où les malfrats sont venus, a pris tous les coups pour moi parce qu’ils s’étaient trompés de cible, ça par contre je ne comprends pas qu’elle ne puisse pas s’excuser du mal qu’elle lui a causé. Surtout qu’il était son ami à l’époque et qu’il n’est strictement pas lié à toute cette histoire. J’espère vraiment qu’elle sera condamnée à de la prison et qu’elle ne bénéficiera pas de sursis", s’exclame le chef d’entreprise qui par contre porte désormais un autre regard sur Stéphane Pauwels.

(...)