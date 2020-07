Enfin réunies ! D’Italie, Gaëlle Hermanus, fille de l’ex-homme politique (PS) Merry Hermanus, fait parvenir ces photos de tendresse et d’un bonheur complet qui la montrent serrant ses deux filles blotties dans ses bras. Pour la Bruxelloise de 45 ans, ces photos valent bien plus que tout l’or du monde. Elles sont l’aboutissement d’un combat de trois ans qu’elle a dû mener jusqu’au Moyen-Orient pour récupérer les enfants.

Nous avons suivi en 2018 - DH des 4 juillet et 18 octobre 2018 - et 2019 - DH 3/11/2019 - le combat de cette jeune femme mariée à Rome à un fonctionnaire international d’origine italienne. Elle-même attachée à la FAO (l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), la Belge se battait depuis déjà 2017 pour obtenir la garde des filles (7 et 9 ans) que leur père avait emmenées avec lui, l’empêchant de les revoir si ce n’est à ses conditions.