Son sens de l’humour, qu’il brandit en nous ouvrant la porte, encore à moitié endormi après une nuit difficile, est sans doute l’un de ses plus précieux alliés. Invariablement, Gaëtan Smolders garde le sourire.

Malgré un crâne fracassé à coups de pied, une nuit des Fêtes de Wallonie, à Namur. Malgré près de deux mois passés dans le coma. Malgré près d’une année à réapprendre à parler, à marcher, à aller seul à la toilette, à se brosser les dents. Malgré trois procès qui le laissent avec un sentiment d’injustice. Malgré des années de galère au cours desquelles il n’a pas posé que les bons choix. Malgré une maison en vrac, où tout reste à faire. Malgré cette foutue étreinte financière, presque étouffante, et cette aide aux victimes d’actes intentionnels de violence dont il ne voit pas arriver l’infime partie à laquelle il a droit.

Pourquoi l’intervention financière lui échappe-t-elle ? Cela fait près de six ans que cet habitant de Vedrin, sur les hauteurs de Namur, attend une réponse. Près de six ans, maintenant, que sa vie a basculé. C’était la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014, au cœur de la capitale wallonne. Gaëtan Smolders, sa compagne et des cousins montois festoient aux "Wallos", les Fêtes de Wallonie. Ils ont picolé, comme à peu près tout le monde. Une première altercation l’oppose à son ex-copine. Les esprits s’échauffent, mais les protagonistes s’éloignent.

"Mon crâne fait crac"