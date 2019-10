La chambre du conseil de Liège a ordonné l’internement de D.H., le mineur d’âge qui était soupçonné du meurtre de Galaad Titeux, un habitant de Trooz âgé de 18 ans.

Le 5 juillet 2017, le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé sur le site désaffecté de l’ancien hôpital de Bavière. Ce sont des personnes qui se trouvent en séjour illégal sur le territoire qui ont prévenu les secours et sont restées sur place jusqu’à l’arrivée de ceux-ci malgré le danger que cela comportait dans leur situation.

L’identification de la victime n’a pas été simple. En effet, le jeune homme ne portait pas de documents d’identité sur lui, ni de téléphone portable. Les autorités ont finalement réussi à identifier Galaad Titeux.

La victime était tombée du troisième étage de l’immeuble désaffecté. Elle est décédée à la suite d’un traumatisme crânien.

Au départ, l’enquête se dirigeait vers un décès accidentel, mais les inspecteurs ont découvert qu’un tiers était intervenu dans ce drame. Les personnes qui se trouvaient avec lui avaient déclaré aux enquêteurs avoir entendu un bruit sourd avant de constater le décès de leur ami.

Mais l’enquête a déterminé qu’un mineur d’âge aurait pu intervenir dans le décès. Le suspect était un jeune homme de 17 ans et demi au moment des faits. Au départ, il a été interpellé et reçu par le juge de la jeunesse. Mais vu la gravité des faits et la personnalité du suspect, le juge de la jeunesse a décidé de se dessaisir. Le suspect niait les faits mis à sa charge. Il était aussi suspecté d’avoir commis un braquage. L’expertise mentale a apporté des éléments intéressants concernant sa responsabilité pénale.

En effet, il est apparu qu’il se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes au moment des faits. Il est également apparu que cet état perdure et nécessite son internement.