Avec plus de 21 000 décès et 330 000 cas confirmés, New York possède la triste palme de la ville la plus touchée par le Covid-19 dans le monde. "Lorsque nous étions au pic à la mi-avril, j’ai vraiment ressenti que la situation ici était très grave", confie Geneviève Detroz, une Liégeoise qui a déposé ses valises à Manhattan il y a 20 ans et qui vit désormais seule avec sa fille Isis Luna.

"À un moment, on entendait des sirènes d’ambulances pendant toute la nuit parce que personne d’autre n’était en rue, assure-t-elle. On savait qu’il y avait 800 morts par jour et que les pompes funèbres étaient débordées. Mais ça a aussi poussé les gens à rester chez eux pour attendre que ça passe."

(...)