Pour le huitième jour de leur programme, les Gentse Feesten ont accueilli vendredi de 120.000 visiteurs, selon un décompte réalisé par les organisateurs. C’est 50.000 de moins qu’il y a un an au même moment. "Mais c’était alors la veille de la Fête nationale, ce qui représente un jour de congé pour beaucoup de monde", selon la responsable de l’événement, Annelies Storms.

Samedi midi, Gand a essuyé un puissant orage, ce qui a nécessité une série de mesures particulières.

Après huit jours de festivités, l’événement culturel majeur de Gand a enregistré au total 780.000 festivaliers. En 2018, on en avait dénombré 970.000 à pareille époque. "Les visiteurs restent toutefois plus longtemps. De plus, il y a plus de places dans les bars et, avec la chaleur, les gens boivent plus", selon Mme Storms.

Les services de la Croix Rouge présents sur place ont reçu 178 visiteurs, dont 8 ont dû être transférés vers un hôpital. Deux personnes ont été victimes de la chaleur. Vu la fin de la canicule, les bars où de l’eau était distribuée gratuitement ont été démontés.

Vendredi, la police a procédé à 16 arrestations administratives, dont trois pour ébriété sur la voie publique et quatre pour perturbations à l’ordre public. Sept arrestations judiciaires ont également été prononcées. Cent vingt-deux festivaliers ont par ailleurs écopé d’une amende administrative pour avoir uriné sur la voie publique.