"La plus grosse crainte pour un client qui achète un vélo, c’est de se le faire voler." Tanguy Goretti est l’un des trois cofondateurs de la marque Cowboy, un vélo électrique made in Bruxelles, qui a officiellement vu le jour il y a un peu plus de deux ans.

Avec, dès le départ, un accent porté sur la sécurisation des modèles de la marque. "Quand on a créé la marque, on voulait absolument rendre notre vélo inutilisable en cas de vol, explique le jeune Bruxellois. On a donc mis au point un système de déverrouillage. Sans l’application et le code propre au vélo, la batterie ne se met pas en route. Et cela rend beaucoup plus difficile sa revente."

(...)