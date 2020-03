Ghislaine De Claremont, victime belge du crash en Éthiopie il y a un an :

Ce n’est pas seulement une mère qui nous a été enlevée : nous avons perdu un modèle de courage, et une source de joie de vivre qui nous était si vitale. Nous sommes également écœurés que Boeing ait été capable de donner la priorité à ses intérêts financiers."

Voilà ce qu’expriment Jessica et Melissa dont la maman, Ghislaine De Claremont, a perdu la vie près d’Addis Abeba, le 10 mars 2019, avec les 156 autres occupants du vol ET302 d’Ethiopian Airlines. Un an après, une action en justice pour homicide involontaire est en cours à Chicago contre Boeing Company et notamment Rosemount Aerospace, Inc.