Giovanni Damilot doit répondre du meurtre de Jean-Sébastien Spoiden à partir de ce lundi.

"Cela fait plusieurs mois qu’on entend un peu partout que notre Jean-Sébastien était "le cousin" de Giovanni Damilot. "Cousin", c’est faux. C’est uniquement comme ça que le meurtrier de Jean-Sébastien l’appelait. Ça nous fait mal de l’entendre. Qu’on croie ce genre de chose. Il nous semble important de le souligner. "

C’est en substance ce que la famille de la victime, Jean-Sébastien Spoiden, par l’intermédiaire de son avocate, Me Anne Catherine Mignon, souhaite faire savoir avant d’entamer ce procès. Cela peut sembler être un simple détail pour le commun des mortels, mais pas pour les proches. Cela montre aussi que, comme avant chaque procès en cour d’assises, l’anxiété, la colère, l’attente et bien d’autres éléments encore ont envahi les têtes des différents "acteurs". Pourtant, la famille reste assez modérée et humaine quant aux revendications. C’est d’autant plus louable quand on connaît le contexte de ce meurtre. L’accusé qui se présente ce lundi devant les jurés est en effet, quand même connu de la famille Spoiden, puisqu’il s’agit du neveu du beau-frère de Jean-Sébastien. " C’est un procès "humainement" compliqué à appréhender. Les proches ? Ils sont bien évidemment en colère et ne peuvent pardonner, mais ils restent dignes et humains. Ils font confiance à la justice. Pour eux, tout est clair. Ils ont déjà reçu pas mal de réponses à leurs interrogations durant l’enquête. Ils n’attendent pas d’excuses et ne souhaitent pas une divine sanction pour se venger. Juste que Giovanni Damilot, qui a tué leur fils, leur beau-frère ou frère, c’est selon, paye pour ses actes " , explique l’avocate qui représente les parties civiles suivantes : Martine Pougin (la maman), Morgane Spoiden (la sœur), Michael Spoiden (le frère) et Dany Damilot (l’oncle de l’accusé et beau-frère de la victime). Toutes ces personnes seront donc confrontées à Giovanni Damilot qui a reconnu le meurtre.

(...)