Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, les policiers ont fait une bien triste découverte à Koekelberg puisque des personnes n’ont pas hésité à abandonner un chat en pleine rue en l’enfermant dans une cage de transport ! "Nous remercions de tout cœur la police", indique Stéphanie Challe de l’association Ever’y Cat qui a pris le chat en charge. "Les policiers ont sauvé ce petit chat qui était enfermé dans sa boîte de transport, déposé comme ça sur le trottoir." Une situation pour le moins triste. " Nous avons pris en charge ce pauvre mâle d’un certain âge non castré qui baignait dans son urine. Il était déshydraté et en détresse respiratoire due à un gros coryza. Il avait une conjonctivite infectée. L’intérieur de son œil ressort et est complètement enflammé. Il est rempli de parasites. Il est dans un état hypernégligé. Il est certainement malade depuis longtemps et n’a jamais été soigné. "

La méthode choisie par ses maîtres pour s’en débarrasser est particulièrement désagréable. " Il était enfermé. Il était écrit à ‘donner’ en direct de sa cage de transport en pleine rue. " L’animal a heureusement pu être sauvé et pris en charge. " Il n’est pas mourant, mais les soins seront un petit peu longs. "