Un développeur web apprend trop tard qui est exactement celui qui lui a proposé un CDI.

"Je ne demande qu’une chose, qu’il paie ce qu’il me doit et avec lui, c’est encore une fois la croix et la bannière " , résume Grégory, 39 ans, développeur web à Drogenbos. C’est en vérifiant dans Google qui est Stéphane Coszack et apprenant ainsi les soucis que d’autres ont eus avant lui, que Grégrory a souhaité confier sa mésaventure. "J’ai travaillé pour M. Coszack en juillet et août. À ce jour, j’ai juste reçu un acompte de 750 euros."

(...)