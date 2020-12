Ce samedi matin, une forte explosion a retenti dans la ville de Tamise en Flandre. C'est ce que relate Het Laatste Nieuws. Les services de secours sont descendus sur place en masse. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'ampleur des dégâts et si des victimes sont à déplorer. Pour des mesures de sécurité, la police a fermé la zone industrielle TTS et a conseillé à la population locale de rester chez elle et de fermer portes et fenêtres.

Selon les premières informations, l'explosion, qui a pu être entendue à plusieurs kilomètres, aurait été causée par un pipeline à haute pression qui aurait lâché. L'explosion a provoqué un important dégagement de fumée jaune et un bourdonnement est perceptible en continu. Une conduite d'oxygène serait à l'origine de ce bruit.