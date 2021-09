Une importante opération policière était en cours ce mardi à Anvers. A proximité du bâtiment Proximus, sur la Lange Nieuwstraat, un homme visiblement hors de contrôle s'était retranché dans une maison.

La police n'a encore donné aucune information officielle sur la situation. D'après des riverains interrogés par VTM Nieuws, il s'agirait d'un conflit entre un propriétaire et son locataire. Ce dernier serait devenu incontrôlable, et la police craingnait qu'il ne soit armé rapporte HLN.

L'homme aurait blessé son propriétaire et avant de se terré sur le toit. "A 9 heures ce matin, un homme a blessé son propriétaire, qui habite à la même adresse, et s'est ensuite enfui sur le toit et menaçant de déclencher un incendie", indique le porte-parole de la police d'Anvers à VTM Nieuws.

La rue a été bouclée, et la circulation des tramways impactée, a signalé la police locale sur Twitter. Les lignes 1, 7, 11 et 24 ont été écourtées. Les habitants ont été priés de quitter la zone et l'approvisionnement en électricité et en gaz du quartier a été est coupé.

La police alors appelé les forces spéciales en renfort pour maîtriser le forcené. Il a été arrêté, et transporté à l'hôpital en raison de légères blessures lors de l'intervention. Il sera ensuite interrogé. Le propriétaire a également été hospitalisé pour blessures mineures