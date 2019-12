L'espace de quelques heures, Guy Joao avait été pris - à tort - pour Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France. Près de deux mois plus tard, le principal intéressé est sorti de son silence auprès d'un journaliste de M6 pour dénoncer le "manque de respect" dont il fait l'objet.

Vendredi 11 octobre, début de soirée. Le Parisien annonce l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow, très rapidement confirmée par d'autres médias. Le fugitif était recherché depuis 2011, et l'assassinat de son épouse et ses quatre enfants. Il est le principal suspect.

Très vite pourtant, c'est la douche froide. Les témoignages récoltés auprès du voisinage, qui n'y croit pas une seconde, sèment le doute. On apprend ensuite que les traces ADN entre l'homme arrêté et le suspect ne correspondent que très partiellement. La confirmation de cette fausse piste tombera dans le courant de la journée du samedi. Pour Guy Joao, celui qui a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, c'est enfin la fin de l'énorme malentendu. Il est relâché dans la foulée.

"Une histoire de fou"

Une équipe de journalistes de M6 est partie à sa rencontre. Elle a réussi à obtenir les premiers mots du principal intéressé, qui a toutefois refusé d'être filmé. Ses propos ont été retranscrits par le journaliste François Vignolle sur les réseaux sociaux. "On a vécu et vit toujours une histoire de fou", dit celui dont l'épouse vit en Ecosse. "On ne peut pas faire le deuil de cette affaire."

"J'ai envoyé un courrier le 1er novembre à la Ministre de la Justice pour que l'on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition de mon domicile. Je n'ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire", ajoute-t-il, tout en prenant le soin de remercier ceux qui l'ont soutenu. "Nous remercions nos proches en Ecosse et en France pour le soutien que nous avons reçu. Tous ces amis et ces voisins qui nous ont laissé des petits mots très gentils. Merci".