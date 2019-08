Nathalie Derycke n’en peut plus ! Rien que l’écoute de sa sonnerie de téléphone l’énerve. Et pour cause : l’Écaussinnoise reçoit de nombreux appels téléphoniques avec une identité masquée. "Et ce n’est pas un seul par jour. J’en reçois au minimum deux quotidiennement. Cela commence à réellement m’agacer."

Beaucoup de Belges ont fait le choix de ne tout simplement pas décrocher lorsqu’ils recoivent un appel "inconnu". Ce n’était pas le cas de Nathalie.

"Lorsque cela a commencé, je décrochais. C’est ainsi que j’ai pu me rendre compte que les coups de fil ne provenaient pas de petits malins qui voulaient m’embêter mais bien de démarcheurs en tout genre. J’ai notamment reçu des appels de démarcheurs pour l’électricité, des adoucisseurs, des panneaux photovoltaïques. Je me demande si ce n’est pas lié à ce que l’on regarde comme publicités via Facebook."

(...)