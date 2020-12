"Vu les missions assignées à l’enseignement obligatoire et vu les conséquences négatives associées au harcèlement, il s’agit d’un problème qui mérite l’attention des différents acteurs impliqués dans l’éducation des élèves " , notent les auteurs de l’étude.

Le harcèlement scolaire peut prendre plusieurs formes. Il peut s’exprimer de manière verbale (intimidations, moqueries, insultes), physique (coups, racket, attouchements), relationnelle (rejet, rumeurs, exclusion), matérielle (vol, destruction) et via les technologies d’information et de communication (téléphone portable, Internet).

Plusieurs études montrent par ailleurs que le harcèlement entre élèves est associé à un risque accru de difficultés émotionnelles et de problèmes de comportement, ainsi qu’à un plus faible engagement scolaire. De plus, les conséquences négatives du harcèlement peuvent se manifester aussi bien chez les élèves qui en sont les victimes que chez les élèves qui en sont les auteurs et chez les élèves qui en sont témoins.