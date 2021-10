Si tout va bien, à partir du 30 juin 2022, les premiers détenus seront accueillis au sein de la gigantesque prison de Haren. C’est sur ce site de 15 hectares que seront centralisées les prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. À terme, la prison de Haren hébergera 1 190 prisonniers.

Particularité du projet : il s’agira non pas d’une prison implantée dans un bâtiment unique, mais bien d’un village pénitentiaire composé de plus petits bâtiments et d’unités d’environ 30 personnes. Une prison que les autorités décrivent comme étant "à taille humaine". Cet agencement devrait permettre d’améliorer la qualité de vie des détenus et du personnel pénitentiaire.

(...)