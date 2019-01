Samedi soir, la basilique Virga-Jesse de Hasselt a accueilli une messe pour célébrer la mémoire des victimes de l’explosion de la rue Léopold à Liège.

Pour rappel, Le 27 janvier 2010, en pleine nuit, une explosion se produisait dans une maison de la rue Léopold à Liège.

L’arrivée rapide des secours sur place n’a pas suffi à sauver la vie des habitants des deux immeubles situés aux numéros 18 et 20 de la rue. En effet, ces deux maisons touchées par le souffle de l’explosion de gaz se sont effondrées comme un château de cartes sur les victimes surprises dans leur sommeil. Ce drame a provoqué quatorze morts.

Comme chaque année, les proches de Vicky et Alexis, Charlotte et Pierre, Andy, se sont réunis pour perpétuer leur mémoire.

Une centaine de personnes se sont rendues à cette messe émouvante du souvenir. Cette année, la cérémonie a eu lieu à Hasselt car certaines victimes sont originaires de cette ville.

La messe a été célébrée tant en français qu’en flamand pour permettre à tous de se recueillir. "Chaque année je pense qu’il y aura moins de monde, mais personne ne les oublie", explique Benoît Robert, le papa d’Alexis. "C’est touchant et réconfortant. Souvent nous parlons d’eux. Lors de cette cérémonie, leurs amis et frères et sœurs se souviennent d’eux lorsqu’ils étaient enfants. Cela nous aide à porter au quotidien le boulet de leur disparition."

Une cérémonie qui a lieu cette année alors que le propriétaire de l’immeuble dans lequel a eu lieu l’explosion est poursuivi pour toute une série d’infractions concernant cet immeuble devant le tribunal correctionnel de Liège.

Le parquet a requis contre lui 24 mois de prison avec sursis, des amendes et des confiscations pour un total de 137.160 euros. Plusieurs locataires, mais aussi des contrôles de la ville ont relevé des problèmes d’électricité, eau, chauffage, stabilité, humidité et concernant le gaz… Depuis les faits, le papa d’Alexis passe parfois dans la rue Léopold. "Je vais voir l’avancement des travaux. Je remarque que des personnes viennent chaque année déposer des fleurs. Je pense que ce sont les mêmes personnes car les fleurs sont similaires. Tout cela nous motive à nous donner encore plus à nous investir dans la fondation qui porte le nom de nos enfants et qui récolte des fonds pour former des sauveteurs et des maître-chien de recherche."