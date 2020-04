Tout le monde se retrouvera dans cette mésaventure.

Un automobiliste qui avait reçu une redevance de 25 euros pour s’être garé à Saint-Gilles dans une rue dont tous les horodateurs étaient défectueux a fait condamner la commune à l’indemniser des frais qu’il a versés pour obtenir l’annulation de la taxe qu’il refusait de payer. Le jugement est sévère pour la commune bruxelloise et pour l’huissier auquel elle s’est adressée pendant deux ans pour forcer l’automobiliste à payer les 25 euros. Une affaire incroyable.

Quand il s’est garé le 8 août 2017, à 16 h 30, au coin des rues de Florence et Faider, Stéphan n’imaginait pas qu’on en parlerait encore trois ans après. L’homme de 61 ans a visité l’horodateur le plus proche, puis cinq autres sur plusieurs centaines de mètres : tous en panne. Avec les congés, les monnayeurs n’étaient sans doute plus relevés.

(...)