Huit ans après le procès du tueur en série d'extrême droite Anders Behring Breivik, un nouveau procès contre un terroriste d'extrême droite débute jeudi en Norvège.

Philip Manshaus, un Norvégien de 22 ans, est accusé d'avoir tué sa demi-sœur et d'avoir ensuite attaqué une mosquée "dans le but de tuer le plus grand nombre possible de musulmans", selon l'accusation. L'homme risque jusqu'à 21 ans de prison.

Le terroriste doit comparaître devant le tribunal jeudi matin. Le procès durera deux semaines, jusqu'au 26 mai, au tribunal de Sandvika, à l'ouest d'Oslo. Le suspect est en détention préventive depuis presque neuf mois. En raison de la pandémie de coronavirus, seules les parties concernées les plus importantes dans le procès seront présentes dans la salle: le juge, le ministère public, l'accusé et son avocat. La presse et le public pourront suivre le procès par vidéo.

Selon une porte-parole du tribunal, trente témoins seront entendus. Le 10 août 2019, Philip Manshaus avait tué sa demi-sœur de 17 ans de quatre balles. Moins d'une heure plus tard, armé de deux fusils, il avait attaqué la mosquée de Baerum, en tirant quatre coups de feu sur une porte vitrée du bâtiment avant d'entrer dans la salle de prière et de viser trois croyants. L'un d'eux avait réussi à le maîtriser et la police avait finalement pu l'arrêter. Personne d'autre que la demi-sœur du suspect n'est mort ce jour-là. Néanmoins, l'attentat a durement frappé les Norvégiens et, au niveau international, l'attaque de la mosquée a fait la une des journaux. Plusieurs crimes similaires ont été commis en 2019: un terroriste d'extrême droite a attaqué des mosquées en Nouvelle-Zélande en mars et une synagogue à Halle, en Allemagne, a également été attaquée en octobre, un mois seulement après l'attaque de la mosquée de Bærum.

Comme l'attaque de la synagogue a eu lieu durant la fête juive du Yom Kippour, le Norvégien avait également planifié son attaque un jour de fête. Il avait attaqué la mosquée Al-Noor à la veille de la fête islamique de l'Aïd al-Adha. Auparavant, il avait diffusé ses idées d'extrême droite et anti-islamiques sur des forums en ligne. Il avait notamment rendu hommage à l'Australien qui avait attaqué deux mosquées dans la ville néo-zélandaise de Christchurch, tuant 51 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Le Norvégien de 22 ans voulait, selon la police, "effrayer la communauté musulmane". Lors de ses comparutions devant le tribunal pour les audiences préliminaires, il a effectué à plusieurs reprises le salut hitlérien et, selon le quotidien "Dagbladet", il a déclaré qu'une guerre raciale est sur le point de commencer en Norvège. Selon ses avocats Unni Fries et Audun Beckstrom, le terroriste expliquera son comportement dans une déclaration durant le procès.