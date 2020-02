Les éléments de réponse font peur. Les parents d’Imane Jellal les attendaient depuis huit ans et le décès de leur fille des suites d’une appendicite diagnostiquée trop tard. En 2017, le porte-parole du parquet de Bruxelles Denis Goeman confirmait à La DH la volonté du procureur du Roi de poursuivre au pénal les Cliniques universitaires Saint-Luc, une maison médicale de Molenbeek et deux médecins dont un pédiatre des urgences. Selon nos informations, l’instruction de la juge Anne Gruwez est maintenant terminée. Les parents savent vers qui se tourner et pourquoi.

Le 8 juin 2011, leur médecin, suspectant déjà une crise d’appendicite, leur avait conseillé de se rendre aux urgences. Imane, leur fille, se plaignait "d’avoir mal au ventre". Examinée aux urgences, Imane n’était pas hospitalisée et pouvait rentrer chez elle. Son état s’aggravant, les parents s’adressaient à une maison médicale puis à l’Hôpital des enfants. Il était trop tard, leur fille décédait le 15 juin.

(...)