L’avocat, poursuivi pour GSM au volant, dénonce l’attitude du juge Van Damme, dont le comportement a déjà fait l’objet d’une procédure en appel en novembre dernier

Star du barreau de Bruxelles, habitué à défendre les plus grands criminels, c’est dans le rôle du justiciable que s’est retrouvé Olivier Martins ce mercredi matin. Cité devant le tribunal de police pour avoir utilisé un GSM au volant, le pénaliste dont la réputation n’est plus à faire, s’est rendu à l’audience assisté de l’avocate Anne Peeters du cabinet de Bernard Burhin. Peu habitué à laisser plaider les autres à sa place, maître Martins n’a pu s’empêcher de prendre la parole pour se défendre. Et c’est là que l’audience a pris une tournure pour le moins exceptionnelle.

“Le juge Van Damme m’a dit que je n’avais pas à faire de plaidoirie. Mais que je sache, j’ai encore le droit de me défendre. Je me suis permis de lui demander en quoi la parole d’un fonctionnaire de police était plus importante que la mienne à partir du moment où nous sommes tous les deux assermentés. Un policier prétend que j’ai utilisé mon GSM au volant alors que je dispose d’un système de kit main libre. Aucune caméra de surveillance ne prouve ses dires et ils n’ont même pas estimé devoir analyser mes appels le jour de l’infraction alors que je l’ai pourtant demandé”, s’exclame Olivier Martins, avant de nous relater la suite de l’audience. Suite assez agitée (...)