On en parle beaucoup depuis le début de la crise sanitaire, les arnaques en tous genres explosent en Belgique. On parle aussi bien des "classiques", par téléphone, mais aussi de tous les e-mails frauduleux débouchant sur le fameux pishing. Et si la sensibilisation est importante, des mesures concrètes permettent de limiter les arnaques et les millions d’euros qu’elles représentent chaque année. Test Achats soutient ainsi un projet de loi porté par Michaël Freilich, député N-VA. Sous le nom de IBAN Check, la mesure veille à régler un problème qui ne date pas d’hier : le nom du titulaire d’un compte et son numéro de compte (ou IBAN) ne sont pas liés. Concrètement, cela veut dire qu’on peut réaliser un virement sur un compte sans connaître le nom exact du destinataire. Il suffit de faire le test en mettant simplement le prénom ou le surnom d’un ami pour lui verser de l’argent. Si cela permet de faire un virement plus rapidement dans certains cas, ce vide est aussi utilisé à des fins malveillantes. "Dans le passé, les fraudeurs prenaient les factures papier dans les boîtes aux lettres, puis changeaient le numéro de compte et remettaient la facture. Maintenant, la fraude se fait de manière digitale", précise Test Achats.