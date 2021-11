Son avocat plaide la provocation.

Pourquoi Martial avait-il besoin d’acheter des armes ? La réponse ne sera jamais claire. Ce qui est certain par contre, c’est que ce Carolo sans antécédents judiciaires s’est rendu sur le dark web où, dit-il, il s’est laissé tenter par deux pistolets Glock 9mm. Rendez-vous est pris avec les vendeurs. La transaction est prévue en mai 2019, du côté d’Estaimpuis. Martial doit rencontrer de parfaits inconnus ce soir-là. C’est un premier contact qui le renvoie vers les seconds. Sur place, Martial arrive avec la somme de 2 800 euros en poche. Les vendeurs lui délivrent deux mallettes contenant les armes. Martial leur tend alors l’argent en liquide. Et c’est à cet instant que les unités spéciales débarquent et interpellent le jeune Carolo. Les vendeurs n’étaient autres que des policiers infiltrés.