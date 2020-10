Hayati est libre et vous pourriez le rencontrer tout à l’heure dans le métro… alors qu’il y a deux ans, le tribunal l’avait condamné à 4 ans ferme pour cinq tentatives de meurtre à lui tout seul. Sur les conseils de ses avocats, l’homme avait interjeté appel. Et hier, Nathalie Gallant et Olivier Martins lui ont évité le pire : la prison.