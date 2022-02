Dans la voiture, les policiers avaient trouvé des canettes de bière vides, même sur le plancher. Et cela puait l’alcool.

Mal garé, avec deux roues à cheval sur le trottoir, les policiers ne pouvaient pas le manquer. Passant à hauteur de sa Volkswagen, ils l’avaient remarqué, assis au volant, droit sur le siège, la tête en arrière inclinée contre l’appui-tête, sans réaction, les yeux fermés, la bouche ouverte.

On est le dimanche 12 juillet 2020. Il était 16 h 25. Depuis leur voiture, ils avaient fait un appel par micro, et l’homme n’avait toujours pas réagi. Un policier était descendu du combi et avait frappé sur le carreau. Ce qui fit enfin réagir l’homme, qui ouvrait ses yeux. Découvrant la présence de l’agent, il avait réajusté son masque buccal et fait comprendre qu’il allait déplacer illico sa voiture mal garée.