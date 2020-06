Les hommages affluent après l’annonce du décès, samedi soir, d’un ancien ténor du barreau de Bruxelles, Martial Lancaster, qui fut le conseil du tueur en série Nestor Pirotte et détînt le record de participations à des procès d’assises : 105, avec de nombreux acquittements. Chez Martial Lancaster, le talent et le sens de la formule choc et de la répartie qui cingle se doublaient d’une courtoisie, d’une gentillesse et d’une simplicité jamais prises en défaut. Quand "Martial" (comme tout le monde l’appelait) souvent accompagné de "Jean-Paul" (Dumont) arrivait au palais, il se formait autour du duo un attroupement joyeux qui animait la salle des pas perdus.

Les anciens se rappellent comment le tandem a obtenu à l’arraché l’acquittement de Cyrille Dubail, fêté au champagne, le soir, dans une brasserie place de Saint-Job.

"Papa se levait tôt. Il savait d’instinct mettre le doigt sur les failles et les incohérences d’un dossier. L’éloquence non dénuée d’humour faisait le reste."