Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné mercredi, trois jeunes hommes à des peines de 180 heures de travail d'intérêt général pour une agression sexuelle commise sur une mineure âgée de 15 ans au moment des faits.

La prévention de viol n'a pas été retenue par le tribunal comme l'avait demandé le procureur qui, dans son réquisitoire, réclamait 2 ans de prison. Les faits se sont déroulés, en septembre 2017, sur le parking d'une grande surface eupenoise. Ce jour-là, un jeune homme avait donné rendez-vous à une jeune fille. Quelques mois auparavant, il avait déjà eu des contacts à caractère sexuel avec cette adolescente. Les jeunes adultes présents lors de l'audience avaient expliqué qu'ils n'étaient pas au courant de l'objectif de la rencontrée fixée le 25 septembre. Selon les prévenus, l'adolescente a rapidement baissé son pantalon, un comportement qu'ils ont interprété comme étant un consentement.

Le lendemain des faits, l'adolescente qui présentait des ecchymoses à divers endroits du corps avait porté plainte.

Si lors de l'audience du mois d'avril dernier les prévenus avaient reconnu avoir eu des rapports sexuels avec l'adolescente, ils avaient formellement contesté le viol. "La question n'est pas de savoir si le sexe en groupe et moral ou pas mais bien de voir si, au-delà du doute raisonnable, il y a des preuves que ces hommes ont commis un viol. À mon sens, la réponse est non et mon client doit être acquitté de cette prévention", avait plaidé un des avocats de la défense, qui a été suivi par le tribunal. Ce dernier a estimé que cette prévention n'était pas établie à suffisance. Pour l'agression sexuelle de la jeune femme, les trois prévenus écopent d'une peine de 180 heures de travail et doivent indemniser la victime à hauteur de 1.000 euros provisionnels.

Un quatrième individu fera l'objet de poursuites séparées car il était hospitalisé lors de l'audience d'avril dernier.