Claude, un habitant de Seraing âgé de 76 ans, a écopé de 10 mois de prison ferme et de 800 euros d’amende par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir envoyé des insultes, des menaces et des photos de cadavre en décomposition au contrôleur des contributions et à un huissier de justice !

Le 22 février 2018, un contrôleur des contributions de Seraing s’est présenté au poste de police. Il a expliqué avoir reçu une lettre manuscrite émanant de Claude et comprenant deux photographies d’un cadavre en décomposition jointes à une lettre de remerciements. Le contrôleur a pris cette lettre comme une menace. Le 25 avril suivant, c’est un huissier de justice qui a reçu un courrier également peu sympathique provenant de Claude. Le courrier contenait les mêmes photographies glauques, mais aussi diverses mentions relatives à la situation financière de Claude et la phrase "Je vais te crever la panse." Ce même courrier qualifiait l’huissier de "crapule, connard, criminel", mais aussi d’autres termes peu élogieux.

Suite à ces faits, Claude s’est retrouvé poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège. Il devait répondre de menaces à l’encontre du contrôleur des contributions, mais aussi de menaces à l’encontre de l’huissier, d’outrage à un officier ministériel et de harcèlement à l’encontre du même huissier. Claude a été convoqué devant le tribunal. Mais il n’a pas daigné se déplacer. Le tribunal a estimé que les messages que le prévenu avait envoyés étaient suffisamment clairs pour apparaître comme des menaces tant envers le contrôleur des contributions qu’envers l’huissier. Le juge a aussi relevé que l’outrage à l’officier ministériel était établi. Il a par contre acquitté Claude pour le harcèlement, estimant qu’il était nécessaire que le comportement litigieux de celui-ci soit répété.