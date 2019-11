Un Couvinois d’une vingtaine d’années a écopé d’une peine de trente mois de prison avec sursis probatoire ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Une quatrième peine correctionnelle après une peine de travail de 120 heures en 2015 et deux peines de prison de quatre mois et un an avec un sursis probatoire en 2016 et 2017, à chaque fois pour avoir porté des coups à sa mère. Pour sa condamnation de ce mercredi, les coups ont été portés sur sa compagne enceinte.

Les faits remontent à octobre 2018 et se sont prolongés jusqu’en février 2019. On parle de gifles, de coups de poing et de pied, de brûlures de cigarette, etc. "Il y avait des tensions dans notre couple et de la jalousie. On en venait aux mains tous les deux. Avoir un enfant et faire autant de mois de prison m’ont calmé", a expliqué le prévenu à l’audience.

La victime, dont le parcours de vie a été compliqué et qui n’a pas été épargnée par les tragédies, était complètement sous son emprise. Elle n’a pas déposé plainte, mais le propriétaire de l’immeuble dans lequel elle habitait l’a fait pour elle, interpellé par les tuméfactions qu’elle présentait au visage. "Lorsqu’il la questionnait, elle disait qu’elle s’était cognée. Elle a aussi parlé de griffures de chat ou d’accident d’équitation. Mais, régulièrement, il entendait des cris et des bagarres. Une autre voisine qui entendait aussi des cris a un jour assisté à une scène de coups", a indiqué le parquet de Namur.

Accouchement prématuré

Placé en détention préventive, le jeune Couvinois a rapidement été libéré sous conditions. L’une d’elles était de ne plus avoir de contact avec sa compagne. Mais quinze jours plus tard, il la frappait à nouveau. Des coups qui ont eu pour conséquence un accouchement prématuré.