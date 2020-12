C’est ce que l’on appelle être piégé sans s’en rendre compte à force de répéter l’inacceptable. En l’occurence ici, un geste plus qu’obscène, totalement choquant et condamnable : celui de contraindre une femme à porter la main sur son sexe. C’est pourtant ce que pratiquait Adam dans les rues de Bruxelles, et ce, à maintes reprises.