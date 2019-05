Récemment, des Binchois dénonçaient, sur les réseaux sociaux, la présence d’enfants de 6, 7 ans seuls à hauteur RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes).

Suite à ces publications, nous avons interrogé deux avocats sur la légalité en la matière. Y a-t-il un âge en dessous duquel il est interdit de laisser son enfant seul en rue ? Les deux spécialistes, en l’occurrence, Me David Gelay et Me Frank Discepoli sont formels : non, il n’y a pas d’âge légal. Tout est question d’appréciation.