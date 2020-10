Les photos radar sont plus éloquentes que tous les discours. Mais quelle mouche avait piqué ce motard, cette nuit du printemps 2019, pour qu’il cherche deux fois à provoquer la police de la zone Mazerine, cette police du Brabant wallon qui couvre entre autres Lasne et Ohain.

Chaussée de Bruxelles, à La Hulpe, un Mesta était installé à hauteur du numéro 43. L’appareil est dirigé dans la direction de Bruxelles. La vitesse était limitée à 50.

Le 24 mai, un vendredi soir, il est 23 h 35 quand la moto passe une première fois, à 121 km/h : le policier qui examine le cliché a la stupéfaction de voir le motard lui faire un signe avec ses doigts en V.

Trois heures plus tard, rebelote, au même endroit. Il est maintenant 2 h 38 du matin et le radar le flashe à 104 km/h. Le pilote ne fait plus un V. Il a les bras en croix.

(...)