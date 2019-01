Le prévenu était au volant de son véhicule, garé en plein milieu de la route. Il avait décidé de se garer car il avait consommé de l'alcool. Les policiers qui ont vu la voiture ont décidé de s'arrêter. L'homme âgé de 42 ans a alors remis brusquement le contact, après avoir été réveillé par les forces de l'ordre. Il a ensuite foncé vers les policiers et l'un d'eux a évité de justesse de se faire renverser.

L'homme a tout de même embouti la voiture de police dans sa folle chevauchée avant de finir dans une barrière et une clôture, sans prendre la fuite. Il a affirmé qu'il ne se souvenait pas des faits et a été poursuivi pour rébellion armée, ayant mis en danger la vie des policiers. Il avait été contrôlé avec une alcoolémie de 1.85 grammes par litre de sang après avoir consommé de la bière et du champagne, comme le souligne RTL.

Le parquet a requis une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 18 février.