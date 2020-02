Dimanche dernier, un piéton est mort sur le ring à Anderlecht. L’homme s’est lancé face à la voiture d’un couple encore sous le choc et désormais privé d’auto.

Imaginez la scène : vous roulez à vitesse élevée (mais adaptée) sur le ring et tout à coup un piéton surgit et se lance face à votre voiture. Impossible de ralentir à temps. C’est ce qui est arrivé à un couple de Bruxellois dimanche dernier. Alors que Nathalie, qui pour le coup ne se trouvait pas au volant de sa voiture mais bien côté passager, circulait à bord de sa Renault avec son compagnon, un jeune homme a subitement surgi depuis la berme centrale. “J’ai à peine eu le temps de le voir et de me dire mais qu’est-ce qu’il fait là !”, s’exclame Nathalie, avant de revenir sur ce drame qui l’empêche de dormir depuis ce week-end.

Le jeune homme est décédé sur le coup. Nathalie et son compagnon ont immédiatement été pris en charge par la police et les services de secours. “Ils ont été vraiment humains et professionnels. Nous étions en état de choc. Le corps de ce jeune homme était là, devant nous, alors qu’on ne s’imaginait pas un instant que cela arriverait sur le ring”.

Depuis dimanche, la jeune dame se sent épuisée. “Je n’ai même pas la force de porter quoique ce soit. On m’a expliqué que c’était normal et que je subissais un choc post-traumatique”, ajoute Nathalie, notamment privée de voiture depuis dimanche.

“Notre voiture a été saisie par les autorités judiciaires. On n’a aucune idée du moment où on pourra la récupérer. J’en ai besoin pour me déplacer au quotidien. En attendant, j’ai dû me débrouiller pour obtenir une voiture de remplacement dont les frais sont entièrement à ma charge”, poursuit la dame qui a appris par la police que le piéton était un jeune homme dépressif qui aurait décidé de mettre fin à ses jours ce fameux dimanche matin.