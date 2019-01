Marc, 43 ans, a bénéficié de la suspension du prononcé, après avoir porté de violents coups à l’amant de sa femme…

L’homme était en couple depuis vingt-quatre ans et cohabitait avec cette dame depuis quinze ans. Des difficultés relationnelles sont apparues dans le courant de l’année 2015.

À cette époque, la dame a entamé une relation amicale avec un collègue de travail. Une relation qui a migré vers une relation sentimentale.

Marc n’avait pas de preuve que son épouse le trompait déjà, mais il avait de gros doutes. Il lui a alors demandé de couper les contacts avec ce collègue de travail. La dame a prétendu l’avoir fait.

Le 25 octobre 2016, l’amant s’est rendu au domicile du couple alors que Marc se trouvait sur son lieu de travail.

Après avoir eu une discussion, les amants se sont rendus dans la chambre du couple et ont entretenu une relation intime dans le lit conjugal. Mais vers midi, Marc est revenu de manière inopinée à son domicile.

L’amant s’est précipitamment caché dans la chambre d’un des enfants du couple. Le mari a trouvé son épouse nue dans le lit conjugal, mais n’y a pas vu malice. Il a mangé avec elle.

Ce n’est que 45 minutes plus tard, que Marc s’est rendu dans la chambre d’un de leurs enfants et est tombé nez à nez avec l’amant de sa femme !

L’homme est entré dans une colère noire. Il a porté un coup de poing au visage de l’amant et a provoqué sa chute au sol. Il a continué à lui donner des coups de poing et de pied au visage et sur tout le corps. Il s’est ensuite emparé d’un tabouret pliable qu’il a utilisé pour frapper l’homme au crâne et au bras.

La dame est intervenue pour tenter de séparer les protagonistes, mais Marc a recommencé à frapper son rival amoureux.

Entendu, Marc a expliqué qu’il ne pouvait imaginer tomber nez à nez avec l’amant de son épouse, d’autant qu’il pensait que leur relation était terminée depuis plusieurs mois. Il a expliqué avoir un trou noir, mais lorsqu’il a été entendu à la police, il a fait une déclaration tout à fait circonstanciée concernant les faits qu’il avait commis. Marc a demandé à bénéficier de l’acquittement parce qu’il aurait agi sous "l’empire de la contrainte irrésistible".

Le tribunal n’a pas retenu cette demande mais a fait bénéficier l’homme de la provocation. "Le prévenu a été subitement confronté à des violences illicites et graves d’ordre moral", a estimé le juge.

