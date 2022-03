Il y a une semaine, Paolo F faisait 6 morts et 10 blessés en percutant de plein fouet un groupe de gilles au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Aujourd'hui, le chauffard est incarcéré dans la prison de Tournai. Il a été inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le passager de la voiture, Nino F, est lui accusé de non assistance à personne en danger mais a été libéré. Ce dernier avait affirmé être endormi au moment des faits.

Invité sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", l'avocat de Nino F, Nasredine Benzerfa, a expliqué que son client vivait une situation "difficilement supportable". "Il vit toujours chez ses parents et il va prendre, dans un futur très proche, des dispositions nécessaires pour quitter La Louvière. Il n’a pas pu le faire, il est pour le moment en incapacité de travail", a confié l'avocat au micro de RTL.