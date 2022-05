Une mère de famille a, après sa journée de travail lundi, garé sa voiture devant l'école de Séméac, une commune située près de Tarbes dans le sud de la France, afin d'aller chercher son fils qui avait passé la journée au centre aéré. Le temps d'aller le chercher, la mère avait laissé sa fille à l'intérieur du véhicule dans son siège-auto situé sur la banquette arrière.

Devant s'absenter le temps de quelques secondes, la mère avait laissé ses clés sur le contact et, par malheur, un voleur passait par là et a dérobé le véhicule avant de prendre la fuite. Quelques secondes plus tard, lorsque la mère est sortie du centre aéré avec son fils, elle a constaté que la voiture et sa fille s'étaient volatilisées. Elle a tout de suite appelé la police qui a directement enclenché l'alerte enlèvement dans le département des Hautes-Pyrénées.

Le véhicule a finalement été retrouvé peu de temps après devant la gendarmerie de Lannemezan, toujours dans les Hautes-Pyrénées, à environ 40 km de la commune de Séméac où le vol s'est produit. Les forces de l'ordre ont indiqué que le voleur s'est certainement rendu compte de la présence de la fillette à l'arrière de la voiture lorsqu'il a pris la fuite et a décidé d'abandonner le véhicule devant la gendarmerie.