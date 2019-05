Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Chafik à 2 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir commis des dégradations mobilières puis avoir montré ses fesses à la magistrate du parquet qui le recevait.

Le 24 mars 2016, Chafik a été déféré devant une magistrate du parquet de Liège après avoir été intercepté en train de réaliser des tags sur l’immeuble d’un magasin de bricolage à Liège. Selon les services de police, il a directement adopté une attitude nonchalante. Il a été rappelé à l’ordre par les policiers présents dans le cabinet du magistrat.

L’intéressé s’est sans doute pris pour un des membres des Chippendales puisqu’il a commencé à faire un petit strip-tease devant la substitut du procureur du Roi… Chafik a en effet baissé son pantalon de training sous prétexte d’une douleur au niveau de la hanche. Il a alors exhibé une partie intime de son anatomie devant la magistrate qui n’en demandait pas tant… La dame n’a visiblement, et on la comprend, pas apprécié le spectacle qui lui était offert. Chafik a été invité à s’asseoir. Bien décidé à faire son show, il s’est alors affalé sur le bureau. Alors que le magistrat continuait de lui parler, il s’est dirigé vers la sortie et l’a interrompue en ces termes : "Combien vais-je avoir avec ça ?" exhibant au visage de la substitut la convocation à l’audience qu’elle venait de lui donner. À la réponse de la magistrate, il a rétorqué : "Et beh, tes 6 mois, je ne les ferai pas…"

Lors de l’audience du 28 mars 2019, le prévenu a indiqué qu’il avait très mal à la hanche, qu’il était en manque et énervé. Le tribunal a estimé que : "si son comportement a été inacceptable et particulièrement déplaisant, l’intention d’outrager le magistrat n’est pas établie à suffisance".

Le tribunal a estimé que les dégradations étaient établies.