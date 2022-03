La DH apprend que le 10 mars dernier, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté le recours introduit par l’ex-candidat du parti Islam, Philippe Latteur, contre la condamnation infligée le 29 janvier 2021. Par conséquence, Philippe Latteur, 55 ans, de Woluwe-St-Lambert, est définitivement condamné pour avoir menacé par courrier de "flinguer" le journaliste star et présentateur du JT de la RTBF, François de Brigode.

Latteur était poursuivi pour avoir, le 29 novembre 2018, menacé de mort François de Brigode, s’il ne démentait pas publiquement certaines informations diffusées. Le journaliste n’était pas la seule cible. Pendant plusieurs semaines, Latteur avait aussi posté, sur les réseaux sociaux, des messages visant Mme Pans, présidente de la section MR de Woluwe-St-Lambert. Voici un exemple de ce qu’Amélie Pans pouvait lire : "Parle-moi dans les yeux, comme une vraie femme. Tu me fais perdre beaucoup d’argent, du temps et ma vie. Putain, dis. Tu cherches quoi, que je pète un câble ? Si tu promets qu’en 2050, nous serons toujours belgo-belges, alors tu n’auras pas de problème avec moi. Sache aussi que je suis au CPAS depuis 2010 et que je cherche un travail intéressant : je compte sur toi." D’autres extraits sont impubliables.

(...)