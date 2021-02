L’accident du vol Sabena 548 New York-Bruxelles reste la plus importante catastrophe aérienne survenue en Belgique avec 73 personnes décédées, parmi lesquelles 11 membres d’équipage de la Sabena et l’ensemble de la délégation de patinage artistique des États-Unis, dont ses 18 patineurs, qui étaient en route vers Prague pour participer aux championnats du monde de 1961.