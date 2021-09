Lundi matin, cinq policiers de la zone de police Bruxelles-Ouest ont été violemment agressés lors d'un contrôle de véhicule mal stationné sur la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean. Trois agents ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital. Tous sont rentrés chez eux mais les cinq officiers sont en incapacité de travail. Des faits directement condamnés par de nombreux politiques et citoyens sur les réseaux sociaux.

Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), a lui aussi commenté cette agression sur Twitter. "Soyons très clairs avant que je me fasse insulter de raciste, de facho ou que sais-je encore. Que l’agresseur se prénomme, Rachid, Jean-Charles, Pedro, Henri ou je ne sais quoi m’indiffère totalement", a entamé le représentant. "Que les faits se passent à Molenbeek, Uccle ou Watermael-Boitsfort je m’en fiche complètement. C’est dans la grande agglomération bruxelloise, où il règne un laisser-aller général en matière de sécurité", s'indigne-t-il.





Contacté par nos soins, il explique qu'il existe à Bruxelles des "zones de non-droit". "Ça me fait vraiment peur. On demande aux policiers de ne plus se rendre dans certaines zones où, de toute manière, ça risque de tourner à l'émeute. Il y a donc des endroits où l'ordre ne règne plus, ce que je ne trouve pas normal. Je n'ai pas envie qu'en Belgique, on en arrive à des situations comme dans certaines cités françaises, où c'est dramatique."

"Que la ministre de l'Intérieur pose enfin des actes"

Sur Twitter, Thierry Belin souligne son désaccord avec la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) et sa campagne "respect mutuel", visant à promouvoir la relation entre les citoyens et les différents métiers de la sécurité. Une "énième sottise qui masque la vérité par couardise", selon lui. "Je trouve ça d'un ridicule absolu." Pourquoi ? "Quand vous voyez la solidarité des gens sur les réseaux sociaux suite à cette agression, ça montre qu'il n'y a pas de fossé entre la population et la police. La majorité des gens sont des honnêtes gens, avec qui il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes avec une minorité de petites crapules, c'est-à-dire les gens qui ne respectent pas la loi, ceux qui sont violents envers les forces de l'ordre." Thierry Belin demande donc une "sanction d'une sévérité extrême" pour ces personnes afin "d'assurer la sécurité des autres".

En plus des blessures physiques, le syndicaliste rappelle que les officiers intervenus souffrent aussi de blessures psychologiques. "Quand je dis que l’équipe de flics va faire bloc, c'est parce qu'on a maintenant besoin de se parler, de se soutenir entre nous. Mais ça ne sous-entend pas une action", annonce-t-il. "L'action que j'attends ? Que la ministre de l'Intérieur arrête de parler et de promettre beaucoup de choses. Qu'elle pose enfin des actes pour défendre la police."