Une femme entre dans le commerce et se renseigne sur un produit. Elle se rend ensuite auprès de son complice et lui montre le paquet.

Tous deux entrent finalement dans le magasin. L’homme, caché par un étalage, sort de son pantalon un pied de biche. Au moment où ils se rendent à la caisse, le malfrat brandit son arme et porte des coups au vendeur. Celui-ci essaye de se défendre et de prendre la fuite, mais il est retenu par le voleur. La femme se saisit alors du pied de biche et frappe violemment le vendeur au visage tandis que l’homme le maintient en l’étranglant. La victime ensanglantée tente d’éviter les coups et de se défendre. L’homme se saisit ensuite du pied de biche et porte à son tour des coups à la victime qui se retrouve gravement blessée.

Une femme, alertée par les bruits, entre dans le commerce et se rue sur l’agresseur. Elle parvient à mettre fin au massacre et les deux criminels prennent la fuite.

Le premier auteur mesure environ 1m90 et est de corpulence normale. Il a le teint hâlé. Il s’exprime en portugais avec un accent brésilien.

Au moment des faits, il portait un masque buccal foncé, un pull ADIDAS portant l’inscription ORIGINALS en rouge sur la capuche, un pantalon beige, une veste bleu foncé et des chaussures noires. Il était en possession d’un sac à dos noir.

La deuxième auteure est de corpulence mince. Elle a les cheveux foncés avec des mèches châtains/roux tirés en arrière et maintenus par un chouchou. Ses ongles étaient vernis de noir. Elle s’exprimait en français à la victime, et en portugais à son complice.

Au moment des faits, elle portait un masque chirurgical, une veste vert kaki avec un motif camouflage muni d’une capuche à doublure rouge, un pull avec le dessin de "Mickey Mouse" et des baskets blanches et rouges.

Avez-vous plus d'informations à propos de cette affaire ? Vous pouvez composer le numéro gratuit 0800/30.300 ou remplir le formulaire en ligne.